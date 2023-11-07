في عيد ميلاد خالد سليم.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان خالد سليم هذه الأيام بعيد ميلاده الفنان خالد سليم، حيث ولد في 6 نوفمبر 1975 في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد الله العسعوسي الثانوية بنين، ولكن خلال فترة حياته كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته كل عام في مصر،تزوج من سيدة تدعى خيرية وأنجبت منه.

بداية موهبته



منذ صغره كان يستمع لجميع أنواع الموسيقى مع والديه، وكانت تجذبه جميع أنواع الأغاني القديم منها لام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ووردة وأخرين، والأغاني الخليجية واللبنانيه والإيرانية والهندية والغربية، وكانت أول آلة عزف عليها الهرمونيكا حيث كان يعزف أغانيه المفضلة معتمدا علي حاسة السمع وتخمين النغمة الصحيحه، وهذا الوقت الذي لاحظ فيه أباه موهبته وأهداه اورج، وهذا فعلا ساعده علي تنمية موهبته الفنية

وتعد هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بمسيرته الفنية الناجحة والمتنوعة.

خالد سليم يعتبر واحدًا من أبرز الفنانين في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بصوته القوي وأداءه المميز في عدة مجالات فنية.

إلى جانب مشواره كمطرب، اتسمت مسيرة خالد سليم بتجاوز الحدود وتنوعها. قدم عدة أعمال تلفزيونية ناجحة، حيث استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل.



شارك في العديد من المسلسلات المصرية المشهورة أبرزها جمال الحريم، مأمون وشركاه وغيرها من الأعمال

بالإضافة إلى موهبته في الموسيقى والتمثيل، يتمتع خالد سليم بقدرة فذة على كتابة الأغاني، حيث قام بكتابة وتلحين العديد من الأغاني الناجحة لنفسه ولعدد من الفنانين المشهورين، مما أضاف له ميزة إضافية كمبدع متكامل.

تأثر خالد سليم بعدة تيارات موسيقية من الأغاني الرومانسية إلى الروك والبوب والجاز، وهذا ما أعطى أعماله طابعًا فنيًا مميزًا.يجدر بالذكر أن خالد سليم لم يكتفِ بالنجاح الفني فحسب، بل أيضًا لعب دورًا فعالًا في دعم العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية. كما أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور ويحظى بحب وتقدير واسعين.