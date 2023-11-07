راندا عبد السلام تثير الجدل بأحدث ظهور لها وتوجه اتهاما لمركز طبي شهير

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة الشابة راندا عبد السلام غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فور ظهورها بصورة لها وهي مصابة بالحريق درجة أولى، حيث شاركت "راندا" جمهورها بصورة لها عبر الستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" في خلال أيام هخرج وعمل مؤتمر صحفي وهحكي فيه عن حادثة حرق ايدي ورجلى اللي حصلتلى في مركز طبي شهير عشان محدش يحصله زي ما حصل معايا وحقي هاخذه بالقانون ".

آخر أعمال راندا عبد السلام

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة راندا عبد السلام حكاية “ما تيجي نشوف”، ويضم الحكاية مجموعة من أبرز النجوم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل "ديفيليه"

و مسلسل "ديفيليه" يشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.