قائمة بأهم أغاني ألبومات خالد سليم بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان خالد سليم هذه الأيام بعيد ميلاده الفنان خالد سليم، حيث ولد في 6 نوفمبر 1975 في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد الله العسعوسي الثانوية بنين، ولكن خلال فترة حياته كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته كل عام في مصر،تزوج من سيدة تدعى خيرية وأنجبت منه.



بداية موهبته



منذ صغره كان يستمع لجميع أنواع الموسيقى مع والديه، وكانت تجذبه جميع أنواع الأغاني القديم منها لام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ووردة وأخرين، والأغاني الخليجية واللبنانيه والإيرانية والهندية والغربية، وكانت أول آلة عزف عليها الهرمونيكا حيث كان يعزف أغانيه المفضلة معتمدا علي حاسة السمع وتخمين النغمة الصحيحه، وهذا الوقت الذي لاحظ فيه أباه موهبته وأهداه اورج، وهذا فعلا ساعده علي تنمية موهبته الفنية.



ويبرز "دوت الخليج الفني" أبرز ألبومات خالد سليم



خالد سليم يعتبر واحدًا من أبرز الفنانين في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بصوته القوي وأداءه المميز في عدة مجالات فنية،وإليكم أبرز ألبومات خالد سليم



زي النهاردة

أنا قلبك (بناديك)ـ

لو تعرف

هتروح بدري ليه

لو تعرف (خليجي)ـ

كنت بفكر (Remix)

ده انا - This is me



آخر البومات خالد سليم وطرح في 2010 ويتميز الالبوم بالتنوع الموسيقى حيث يضم اغنيتين باللهجة الخليجية واغنية بالإنجليزية واغنية بالإسبانية هذا بجانب اللهجة المصرية ويضم الألبوم 14 أغنية على النحو التالي:

ادعي عليك

كلمة عادية

هتنسي

اربع حروف

Desert queen

حبيني

كان فين

الغالي

موهوم

قابلت عينيك

زعلان

كان فين (Remix)

Cuatro letras



نسيت نفسي

ألبوم ما أنساك أبد - Mansak Abd

وقد طرح الألبوم في عام 2012 وهو الألبوم الأول الذي تغني خالد سليم جميع أغنياته باللهجة الخليجية ويضم الألبوم 13 أغنية:

مرايتك

الدنيا وردي

ما أنساك أبد

أحلي النساء

أنتي زماني

إقربي

ياللي مهتم

فرخ الحمام

هذا المهم

مادرت بي

إن رحت

مرت الأيام

غني

ألبوم أستاذ الهوي - Ostaz El Hawa

وهو آخر ألبومات خالد سليم حتي الآن الصدر في عام 2016 وقد عاد فيه للتعاون مجددا مع شركة مزيكا وعالم الفن بعد ألبومه السابق غايب عني، وصور خالد سليم من الألبوم أغنية أطمن علي طريقة الفيديو كليب، والألبوم يضم 11 أغنية:

أستاذ الهوي

حبيت حياتي

سيد سيدي

ياواخد قلبي

اطمن

مش عايزك ترجع

بنسي الهموم

الأمل الأخير

إنسان مرفوض

ليالي سهران

اطمن (Remix)