بكلمات مؤثرة.. سيمون تنعي ليلى صديق بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سيمون على مشاركتها نعي الفنانة الراحلة ليلى صديق زوجة مدحت صالح سابقًا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت قائلة:" وفاة الصديقة ليلى صديق البقاء لله وربنا يعزى اسرتها يارب الله يرحمها".



وفورا من مشاركة النعي نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، البقاء والدوام لله، وغيرها من التعزيات.



سيمون تكشف عن فلسفة الحياة

كالعادة تحرص سيمون على مشاركة جمهورها بذكرياتها وأعمالها ودائما ما تتواجد معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ويتفاعل معها الكثير من الجمهور خلال هذه المنشورات،

حرصت الفنانة سيمون على شرح مبسط من وجهة نظرها عن فلسفة الحياة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" فلسفة الحياة الآمنة وحماية قلبك من تغيرات البشر مهما كان عمرك فلا يوجد مايسمي فات وقت التغير انت من له".

وأضافت:" القرار والقدرة، القدرة الحقيقة هي القدرة على التخلي عن كل شئ بيهدمك من جواك".

سيمون:مكسب الناس شئ رائع، ولكنه لا يضاهي فقدانك

وتابعت:" مكسب الناس شئ رائع، ولكنه لا يضاهي فقدانك لنفسك وحياتك لمجرد اسعاد الغير، تعلم أن الغير سوف يتغير أيضا ".



نصائح ثمينة من سيمون لا تتركها



وأشارت:" ومن كنت له الكل من الممكن أن تكون له مجرد رقم على هاتفه، كل شئ بهذه الدنيا قابل للتغير والانتهاء... لذا تعلم فلسفة المسافات الآمنة وحماية قلبك من تغيرات البشر، احرص على ان لا تهمل، ولا تكن مجرد محطة انتظار ".

وفورا من مشاركة المنشور حظت سيمون على إعجاب الجمهور، وتصدرت تعليقات إيجابية حولها أبرزها كلامك كله حكم، سيمون الجميلة دايما منورة الدنيا كلها، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، منتظرينك باعمال جديدة، ربنا يدوم ابتسامتك الجميلة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة سيموت أغنية اتغير عشاني، والذي نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرت سيمون من بين وسط جيلها بالتنوع، فهي أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذي ياخذك إلى عالم بعيد.