طرح قميص "إنديانا جونز" للبيع بمزاد خيري

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة ديزني عن طرح القميص الأصلي الذي استخدمه النجم هاريسون فورد في تصوير مشاهد فيلم إنديانا جونز Raiders of the Lost Ark للبيع في المزاد.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، القيمص كانت قد عثرت عليه ديزني عند طرحه للبيع في مزاد علني، وأعادت اقتنائه حتى تصنع منه نسخة مطابقة، لأحدث أفلام إنديانا جونز.

والآن القميص يعود للظهور بعد طرحه في مزاد علني لصالح الجمعيات الخيرية، بمقابل قد يصل لـ 300 ألف جنيهًا استرليني.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الجزء الجديد من سلسلة أفلام إنديانا جونز Indiana Jones and the Dial of Destiny، مجموعة مميزة من كبار الفنانين في هوليوود بمن في ذلك هاريسون فورد ومادس ميكلسن.

وكل من فيبي والر بريد وأنتونيو بانديراس وبويد هوليروك وشونيت رينيه ويلسون، والفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وسيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة التاريخية التي انطلق عرضها في ثمانينات القرن الماضي.

مشاريع جديدة

وفي الوقت نفسه، يعمل حاليًا النجم هاريسون فورد على تصوير مشاهده ضمن فيلم "كابتن أمريكا" القادم التابع لعالم مارفل السينمائي.

وكان قد ظهر النجم هاريسون فورد للمرة الاولى ضمن أبطال فيلم "كابتن أمريكا 4"، الذي يعود في بطولته سام ويلسون مجسدا لشخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها الصفحات الرسمية لاستديوهات مارفل، ظهر بها هاريسون فورد من موقع تصوير الفيلم، برفقة سام ويلسون.