نيللى كريم تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد”هابي بيرثداي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان«هابي بيرزداي» منتصف نوفمبر الجاري.

تفاصيل فيلم «هابي بيرزداي»

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه حنان يوسف، شريف سلامة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

من ناحية اخري تعود نيللي كريم إلى الكوميديا من جديد في دراما رمضان المقبل بمسلسل « فراولة»،الذي تعاقدت على بطولته خلال الفترة الماضية،المسلسل من 15 حلقة،وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على باقي تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به.