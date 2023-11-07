نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم حمو بيكا.. نجوم رزقوا بأطفال في عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان عام 2023، عام السعد على العديد من نجوم الفن، فقد رُزق بعضهم بأطفال خلال هذا العام، وكان آخرهم المطرب الشعبي حمو بيكا، الذي أعلن أمس عن استقبال مولودته الأولى “تاج”، ويرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز الفنانين والفنانات الذين استقبلوا مواليدًا لهم خلال هذا العام.

حمو بيكا يرزق بابنته الأولى تمارا

شارك المطرب حمو بيكا جمهوره أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع ابنته، التي تعمد اخفاء وجهها، وعلق عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب.. ربنا رزقني ب تاج محمد محمود مصطفي "ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ويرزقني برزقها واشوفها أحسن الناس يارب".

أحمد سعد يرزق بابنته مريم

كما رزق النجم أحمد سعد بمولودة من طليقته علياء البسيوني أطلق عليها اسم" مريم"، وشارك جمهوره بمقطع فيديو، يوثق لحظة استقباله لها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يؤذن في أُذن ابنته مريم، بعد لحظات من ولادتها، مُعلقًا:" الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزِّه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمد صلى الله عليه وسلم".

في يوم ميلاده.. حسن الرزاق يرزق بابنه فادي



كما استقبل حسن الرداد مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم فادي، وأعلن عن ذلك الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له وهو يمسك بيد طفله، وعلق عليها قائلًا: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، الحمدلله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادى حسن الرداد اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه إن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم إن شاء الله".

ريهام حجاج ترزق بتوأم في عام 2023



كما أعلن رجل الأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج استقبالهم طفلي توأم أطلق عليهم يوسف وجميلة، حيث شارك الجمهور صورة، وكتب عليها: "حمد الله على سلامتك يا نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

أدهم نابلسي يرزق بمولودته “ماسة”

ورزق الفنان أدهم نابلسي بمولودة له أطلق عليها اسم “ماسة” وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ، وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ".

وتابع:"الحمدلله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه الحمدلله الرزّاق الكريم الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة "اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات و أنبتها نباتًا حسنًا اللهمّ لك الحمد والشّكر".



