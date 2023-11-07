نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات عودة العلاقة بعد انفصال.. الأبرز بين مشاهير هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم هوليوود، كانت هناك حالات سابقة شهدت انفصال عشاق، وعودتهم لبعضهما البعض من بين مشاهير الصف الأول في عالم السينما والموسيقى.

ووسط ما تشهده هوليوود من تكرار حالات انفصال حالية، رصدت "ديلي ميل"، حالات تدعو للتفاؤل لقصص رومانسية، جمعت بين ثنائيات هوليوود، شهدت تجدد في الشعور بالحب بين هذه الثنائيات.

وكان من أبرز حالات تجدد الحب في مشاهير هوليوود بعد مرورهم بحالة انفصال، جينفر لوبيز وبن أفليك، وجاستن بيبر وهايلي بالدوين.

أيضًا كل من كاري هارت والمغنية بينك، والمغني الشهير آدم لافين وزوجته الموديل بيهاتي برينسلو.

أبرز حالات الطلاق بهوليوود 2023

في هوليوود، شهدت الصناعة السينمائية العديد من حالات الانفصال والطلاق منذ بداية العام. حالة الانفصال الأحدث التي شهدتها هوليوود تعود لنجمة السينما ميرل ستريب وزوجها دون جومر.

و تم إعلان طلاقهما رسميًا بعد مضي 45 عامًا من زواجهما، وبعد قضائهما الست سنوات الأخيرة من حياتهما في حالة انفصال غير رسمي، حيث كان كل منهما يعيش في منزل منفصل.

وزواج ميرل ستريب ودون جومر أسفر عن إنجابهما لأبنائهم الأربعة: هنري، مامي، جريس، وجاكوبسون الذين يتراوح أعمارهم بين 30 و43 عامًا.

هيو جاكمن

أيضًا، أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس بعد 27 عامًا من الزواج، على الرغم من فارق السن بينهما الذي يزيد عن عقد من الزمان. الزوجين أصدرا بيانًا رسميًا يعلنان أنه حان الوقت لكل منهما أن يسلك طريقه الخاص.

وفقًا لمصادر مقربة منهما، انطفأت شعلة الحب بين الثنائي خلال فترة انتشار جائحة كورونا، مما دفعهما إلى اتخاذ قرار الطلاق رسميًا بعدما تحولت علاقتهما إلى صداقة.

نتالي بورتمان

إلى جانب ذلك، عاشت النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية بعد اكتشاف زوجها علاقة غير مشروعة مع سيدة أخرى. هذا الاكتشاف أدى إلى قرار نتالي إنهاء زواج استمر لمدة 11 سنة.

و منذ ذلك الحين، ظهرت نتالي في الأحداث الرسمية دون خاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد أن أنجبا ابنيهما أليف وأماليا.