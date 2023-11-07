نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داني ديفيتو يتحدث عن احتمالات تقديم جزء ثاني من Twins 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الكوميدي القدير داني ديفيتو عن احتمالات طرح جزء ثاني جديد من فيلم Twins 2، وفيلم Throw Momma From The Train.

هذه الأعمال السينمائية، كانت من أنجح الأعمال الكوميدية التي قدمها داني في مسيرته، وعرضت خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، قال داني في تصريحات له، أنه بالنسبة لفيلم Throw Momma From The Train هناك احتمال قائم لتقديم جزء ثاني منه، على عكس فيلم Twins 2، الذي شارك في بطولته أرنولد شوارزنج.

مشاريع "جزء ثاني" قادمة

وكان قد أكد المخرج فرانسيس لورانس أنه يعمل حاليًا على إنتاج جزء جديد من فيلم Constantine الذي يقوم ببطولته النجم كيانو ريفز.

وفقًا لـ ديد لاين، أعلن المخرج عن محادثات جارية مع كيانو ريفز لتنفيذ جزء جديد من الفيلم. يذكر أن الجزء الأول من هذا الفيلم تم طرحه في عام 2005 وشارك في بطولته شيا لبوف.

وكانت هناك معلومات صادمة قد تم التسريب عنها من طاقم العمل الخاص بالجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، وفقًا لما نشرته ديلي ميل، كان لدى كيانو ريفز رغبة في قتل شخصية جون ويك في نهاية الجزء الرابع من السلسلة لإتمامها بشكل كامل بعد أربعة أجزاء.

أحدث اجزاء السلسلة

الجزء الرابع من سلسلة جون ويك كان الأكثر نجاحًا بين أجزاء السلسلة السابقة، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 426.5 مليون دولار عالميًا.

ويتميز الجزء الرابع بطولة نخبة من الفنانين، بما في ذلك دوني ين الذي يجسد شخصية "كين" والفنان المعروف بحركاته القتالية الرائعة سكوت أدكنز الذي جسد شخصية جون ويك في الأجزاء السابقة بدور كيلا.

كما انضم الممثل بيل سكارسجارد حديثًا للسلسلة ليلعب دور "ماركيس دي جرامونت"، إلى جانب آسيا كيت ديلون وعودة الممثل الكبير إيان ماكشين إلى دوره من الأجزاء السابقة. الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي.