نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. خطفه الموت في سن مبكر وعاش يحلم بـ"الونس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، وقد تعرض الوسط الفني ومحبيه حينها لصدمة كبيرة بفقدانه في سن مبكرة ولحياته المأساوية التي عاشها.





وُلد هيثم في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، من أسرة فنية، فوالده هو الفنان أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد، ورغم رحيله المبكر، لا يزال هيثم أحمد زكي يعيش في قلوب الجماهير والمحبين حتى الآن، حيث استطاع أن يترك بصمة خلال فترة وجوده القصيرة؛ تاركًا خلفه عدد من الأعمال الفنية.

البداية الفنية لهيثم أحمد زكي

بدأ مسيرته الفنية عام 2006، بمشاركته في فيلم "حليم" مع والدة، وجسد دور حليم في شبابه، وفي العام التالي قدم فيلم البلياتشو وهو من بطولته، وشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، مسلسل كلبش 2، الجماعة، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، استاذ ورئيس قسم، وفي السينما شارك بأفلام منها، فيلم الكنز، نقطة دم، كف القمر، سكر مر.

ظل الفنان هيثم أحمد زكي، طوال حياته يحلم بالونس، بسبب انفصال والديه، عندما كان في عمر ثلاثة سنوات، وعاش مع جدته لأمه، لكنها لم تسطتع أن تعوضه غياب والدته وانشغال والده، فأحبها وارتبط بها، وكان رحيلها صدمة كبيرة بالنسبة له، وكان عمره 14 عامًا، وتولى خاله مهمة رعايته، وبعد عامين رحل ليلحق بجدته، وبعد ذلك فضل العيش بجانب والده، لكنه لم يستطع إسعاده، بسبب انشغاله بأعماله الفنية.

آخر أعمال هيثم أحمد زكي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم زكي في الدراما، مسلسل "علامة استفهام" الذى عرض فى عام 2019، للفنان محمد رجب إخراج سميح النقاش، وتأليف إسلام حافظ، وشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة ميريهان حسين ومحمود البزاوى، جيهان خليل.



وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "الكنز" بجزئيه، وشاركه في بطولة الجزأين، محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، هانى عادل، سوسن بدر وغيرهم.