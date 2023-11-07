نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز محطات رجاء حسين الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء حسين التي ولدت في يوم 7 نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية، وكانت بدايتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني، ثم عملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، تركت بصمة كبيرة في قلوب الجماهير.

أبرز أعمالها السينمائية

شاركت رجاء حسين في عدة أفلام، حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا منها:" أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة"، لفتت الأنظار في دور شقيقة فاتن حمامة في فيلم " أفواه وارانب " التي تتحمل مسؤلية عدد كبير من الأبناء،كما قدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين.

أبرز أعمال رجاء حسين الدرامية

كما شاركت رجاء حسين، في عدة أعمال درامية منها:" الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا".



كما شاركت في عام 2010 بمسلسل “ عايزة اتجوز ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم هند صبري وسوسن بدر وإخراج رامي إمام.

أبرز تكريمات رجاء حسين

تم تكريم رجاء حسين من احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، وتسلمت درع التميز من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية؛ تكريما للنماذج المشرفة والرموز المصرية المتميزة والملهمة بمناسبة يوم المرأة العالمي،في شهر مارس 2022.

زواج رجاء حسين

تزوجت رجاء حسين سابقًا من الفنان سيف عبدالرحمن، ولديها منه أمل وكريم وهو عميد راحل بالقوات المسلحة، وانفصلت عنه بعد وفاة ابنهما كريم.

وفاة رجاء حسين

رحلت رجاء حسين عن عالمنا في يوم 9 أغسطس عام 2022 عن عمر يناهز 85 عامًا.