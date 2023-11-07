الخميس.. خالد النبوي ضيف برنامج " slod out"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان خالد النبوي ضيفًا مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " sold out"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري في الساعة الثامنة مساءً بمعهد الموسيقى العربية.

خالد النبوي في ضيافة محمود سعد

ومن المقرر أن يتحدث خالد النبوي خلال برنامج " sloud out " عن تفاصيل مشواره الفني الحافل بأنجح الأعمال السينمائية والدرامية، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية.

خالد النبوي يستعد لمسلسل " إمبراطورية ميم "

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان خالد النبوي لخوض منافسة مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم”، والمأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم للفنانة فاتن حمامة والذي تم عرضه في عان 1972.

ويعد مشاركة خالد النبوي في مسلسل “إمبراطورية ميم”، هو التعاون الثاني له مع المخرج محمد سلامة بعد نجاحهما سويًا في مسلسل راجعين يا هوا، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة يعن الانتهاء من تعاقد الأبطال على العمل.



ما هي آخر أعمال خالد النبوي؟

يشار أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام، الذي تدور أحداثه حول حياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.

وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، خالد القيش، حمزة العيلي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.