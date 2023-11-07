انت الأن تتابع خبر الفنان المصري محمد سلام يعتذر من أمير كرارة.. والسبب؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الشائعات التي طالت الفنان المصري محمد سلام وذلك بعد أن قرر الانسحاب من عروض مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض.

ومن بين هذه الشائعات هي أخبار حول قيام الفنان أمير كرارة باستبعاد محمد سلام من مسلسل بيت الرفاعي، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.لكن محمد سلام خرج ليوضح حقيقة الأمر، ووجه رسالة اعتذر فيها من الفنان أمير كرارة، وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وقال: "لا أساس من الصحة لهذا الخبر المتداول.. من البداية لم يتم ترشيحي في مسلسل بيت الرفاعي حتى يقوموا باستبعادي.. اتق الله ياللي بتروج الإشاعات وتعمل فتنة.. حقك عليا يا باشا مصر وبعتذر عن أي إساءة اتوجهت لك".

وكان أمير كرارة رد على هذه الشائعات في وقت سابق، وقال: "الخبر ده كدب ولا له أساس من الصحة موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب".