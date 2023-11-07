انت الان تتابع خبر أحمد وفيق يصدم الجمهور ويُفصح عن السر وراء عدم انجابه للأطفال.. ما كشفه صعق الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث الفنان المصري أحمد وفيق، عن عدداً من التصريحات المثيرة للجدل، في لقلء تلفزيوني أبرزها عن اتخاذه قراراً بعدم الإنجاب، مشيراً إلى عدم انزعاجه من الأمر.

وفيق أكد أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية نفسه، حيث عانى كثيراً في حياته ولا يرغب في أن يعاني أولاده المصير نفسه ويشقوا في هذه الدنيا، كما أكد أنهم حينها سيكونون نقطة ضعفه بالحياة، لذا قرر ألا ينجب نهائياً.تفاعل روّاد مواقع التواصل، بشكل لافت مع تصريحاته، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين له، معللين وجهة نظرهم بأنّ الظروف الاقتصادية باتت صعبة على الجميع، فيما رأي آخرون أن الأطفال يأتون إلى الحياة ولها رزقها من الله.

أيضاً من بين التصريحات التي أدلى بها وأثارت الجدل حوله، أنه متزوج من فتاة مغربية فرنسية، وتعد هذه الزيجة الثانية له، ويعيش حالياً ما بين مصر وفرنسا، كما كشف عن أنه شخص عشوائي في حياته الشخصية، لكنه منظم في العمل.