نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أنغام.. تعرف على نجوم حفل روائع بليغ حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية في مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية لتكريم واحتفاء بأعمال الراحل بليغ حمدي، هذه الفعاليات تأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل، الموافق 9 نوفمبر.



أبرز النجوم المشاركين

ستشهد هذه الحفلة مشاركة مجموعة من أبرز النجوم المصريين والعرب في الاحتفاء بأعمال الراحل بليغ حمدي، ومن بين النجوم المشاركين: أنغام، أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي، وماجد المهندس. سيتم تقديم أغاني من ألحان بليغ حمدي خلال هذا الحفل.



وفي سياق آخر، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بوستر رسمي للحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أتيحت التذاكر للبيع اعتبارًا من 1 نوفمبر، يُقام الحفل في مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض يوم 9 نوفمبر.



تفاصيل موسم الرياض الرابع



الموسم الرابع من موسم الرياض يُعد حدثًا استثنائيًا، حيث شهد إقامة مباراة معركة الأشرس بين الملاكمين فرانسيس نجاون ومايك تايسون، حضر هذه المباراة عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، منهم محمد هنيدي، أشرف عبدالباقي، محمد حماقي، نانسي عجرم، وبيومي فؤاد.