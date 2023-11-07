نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. محمود البزاوي: كان طموح أكبر من سنه ولا يحب أن يقتحمه أي شخص دون استئذان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي توفي يوم 7 نوفمبر عام 2019 مما سبب صدمة للجمهور والوسط الفني وكانت آخر أعماله مسلسل " علامة استفهام " وشاركه العمل الفنان محمد البزاوي لذلك نستعرض أبرز تصريحات البزاوي الأخيرة في ذكرى وفاته.



وقال محمود البزاوي في تصريحات صحفية، أن هيثم زكي سيظل جرح في القلوب لا يشفى، حيث أكد أن هيثم زكي صديقه الصغير ابن صديق عمره الفنان الراحل أحمد زكي.

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وتابع: فقدان هيثم أحمد زكي كان قاسيًا ولا ينسى كانت آخر أعمالي معه في علامة استفهام، وكان يقول لي يا أستاذ محمود، وكنت اعنفه بأن لا يضعني في مكانة الأستاذ التي تجعلني أعطيه معلومات وأنا أتعلم منه.



أبرز صفات هيثم أحمد زكي

وأضاف: من صفات هيثم أنه كان طموح جدًا وكان لديه من صفات والده الكثير فكان يخزن داخله وقليل الكلام، وأحمد زكي كان يجد الشخصيات التي تعبر عما بداخله ويخرج فيها المخزون الذي بداخله.

وتابع: هيثم زمي كان لديه طموحه يسبق سنه وأكبر من مرحلته العمرية، وكان يرفض أعمالًا كثيرة أكثر مما يقدم وهذا كنت أسمعه بنفسي لأنه انتقائي في أعماله، وعندما يقبل عمل يدرسه بشكل مفصل.

وواصل: أكثر ما كان يحزن هيثم أحمد زكي أن يقتحمه أي شخص دون استئذان، فهو كان مكتفيًا بنفسه.