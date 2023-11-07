نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 نوفمبر.. عرض فيلم "نزوح" عبر منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم “نزوح” للفنانة كندة علوش، يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر، وذلك بعد النجاح الذي حققه في المهرجانات السينمائية الدولية.

جائزة فيلم نزوح بمهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

يذكر أن فيلم “ نزوح ” للفنانة كندة علوش، فاز في الأسبوع الماضي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2023 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب في دورته العاشرة بالإمارات، والتي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

قصة فيلم نزوح

وتدور أحداث الفيلم في في سوريا، حول الصراعات التي نشبت بها في السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل إحدى الفتيات وتدخل في العديد من الصراعات خلال الأحداث، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها على الرحيل عن البلاد فيما يرفض زوجها التحول إلى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، ويشارك بجانب كندة علوش في البطولة سامر المصري، والعمل من إخراج سؤدد كعدان.

أبرز جوائز فيلم نزوح

يذكر أن فاز فيلم “نزوح” بأكثر من جائزة منها جائزة الجمهور في الدروة الـ 79 من مهرجان فينيسيا، التي أقيمت العام الماضي 2022، كما شارك الفيلم في أكثر من 20 مهرجان دولي منهم مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان أيام القاهرة السينمائية.