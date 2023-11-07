نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نرمين الفقي ومي سليم تعتذران عن المشاركة في "أولاد الحاج متولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صناع مسلسل "أولاد الحاج متولي" منذ أيام عن بداية التحضيرات للعمل، وهو من بطولة وفاء عامر، واعتذرت عن المشاركة فيه الفنانة نيرمين الفقي والنجمة مي سليم، وذلك بعد أيام قليلة من اعتذار الفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة المنتجة مع نجوم آخرين خلال الفترة المقبلة من أجل الإعلان عن بداية موعد تصوير مشاهد المسلسل.



ما هي آخر أعمال الفنانة وفاء عامر؟

وفي سياق آخر، عاشت الفنانة وفاء عامر حالة من النشاط الفني خلال الموسم الرمضاني الماضي2023، فقد شاركت بأكثر من عمل منهم مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة النجمة روبي، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع وتعرض للإنتقادات من الجمهور، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وشاركت أيضًا في مسلسل "الكتيبة 101" الذي تناول عدد من بطولات الجيش المصري، وهو بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "نصي الثاني" بطولة علي ربيع والذي تم عرضه عبر منصة شاهد من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.



ما هي أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي ؟

وكان آخر مسلسل شاركت في بطولته الفنانة نيرمين الفقي هو مسلسل "أبو العروسة 3"، والذي تم عرضه عام 2022، كما ظهرت في رمضان 2022 كضيفة شرف في مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد الجندي.

من هم أبطال مسلسل "أبو العروسة 3” ؟

مسلسل "أبو العروسة 3" من بطولة: سوسن بدر، سيد رجب،مدحت صالح، محمد عادل،خالد كمال، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام،محمود حجازي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، كارولين عزمي وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

ما هي أحدث أعمال نرمين الفقي؟



كما انتهت نرمين الفقي، منذ فترة من تصوير مسلسل "بعد النهاية"، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج وائل فهمي ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

وفي السينما كان آخر عمل سينمائي شاركت به نيرمين الفقي هو فيلم "تحت الترابيزة" الذي تم عرضه عام 2016،وهو من بطولة محمد سعد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج سميح النقاش.