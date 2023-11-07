نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز: شخصية عبد الغني لم تكن شريرة بالمعنى المعروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان وليد فواز خلال لقائه على قناة Cbc برنامج it’s show time، إن شخصية عبد الغني لم تكن شريرة بالمعنى المعروف ولكن هي عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية.

تصريحات وليد فواز

وأضاف فواز خلال لقائه، إنه ليس يوجد الشر المطلق، ولكن شخصية "عبد الغني"، مقتنعة تمامًا بأنه ضحية طول الوقت، مشيرًا أنه قدم هذه الشخصية من الجانب النفسي أكثر.

وعبر وليد فواز، عن حبه لشخصية عبد الغني، لافتًا أن الممثلين دائمًا ما ينقبون في الحياة عن تلك الشخصيات.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"!

ومسلسل “صوت وصورة”، يشارك فيه بجانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري