نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر توشك على الانتهاء من تصوير "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة سوسن بدر، حاليًا فترة نشاط فني ملفت، حيث تشارك في عدة أعمال فنية سواء في السينما أو التلفزيون، وتلعب دورًا بارزًا في هذه الأعمال، حيث تجسد حاليًا في مسلسل “حدوتة منسية” دور الأم لخمسة أبناء، من بينهم هشام إسماعيل وطارق صبري، مما يثير صراعات داخل العمل.



وتواصل الفنانة سوسن بدر، حاليًا تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بوتيرة مكثفة، استعدادًا لعرضه في شهر ديسمبر المقبل، قد اقتربت من الانتهاء من تصوير مشاهد العمل، حيث يتبقى لها مشاهد قليلة وتنتهي تمامًا من التصوير.



من هم أبطال “حدوتة منسية”؟



مسلسل "حدوتة منسية" من إخراج محمد محيى الدين وتأليف محمود حمدان. يضم العمل مجموعة متميزة من الفنانين، بما في ذلك أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، وغيرهم من النجوم.



تكريم سوسن بدر



وفي سياق آخر، تم تكريم الفنانة سوسن بدر مؤخرًا في ملتقى "ميدفيست مصر" الذي أقيم بحضور عدد من الفنانين في الجامعة الأمريكية بالتحرير، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بنجاح أعمالها خلال العام الحالي، حيث شاركت في مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة".



وعلقت سوسن بدر على التكريم قائلة: "أنا مبسوطة جدًا لأن الأعمال نالت إعجاب الناس، وهذا يشجعنا على تقديم أعمال أخرى رائعة في المستقبل، مثل 'بابا المجال' و'جميلة'".

وأضافت: "في النهاية، يمكن للأمور البسيطة أن تجلب الرضا، والقناعة والرضا هما الأهم في مسار الفنان".

ما هي آخر أعمال سوسن بدر؟



يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر في عالم الدراما، مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة"، الذين تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي، ودارت أحداث "بابا المجال" حول الميكانيكي زين وتحاول والدته إخفاء حقيقة وجود والده لحمايته، مما يؤدي إلى تغيير حياته بشكل كبير، أما "جميلة"، فناقش قصة “جميلة” المحامية التي تواجه تحديات حياتية بعد وفاة والدها.