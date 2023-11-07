نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز أعمال منصة "شاهد" خلال شهر نوفمبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن عرض عدة مسلسلات جديدة بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة خلال شهر نوفمبر الجاري ومن المقرر عرض مجموعة من الأعمال الناجحة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج.

مسلسل “بطن الحوت”

ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري، مسلسل “بطن الحوت” وهو مسلسل مصري يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، ويتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

مسلسل “أحلام بنات”

كما تعرض المنصة مسلسل “أحلام بنات” وهو مسلسل مغربي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور قصته حينما يجمع القدر ثلاث فتيات ذوات أحلام كبيرة، ثم يتشاركن السكن في بيت واحد، وعلى الرغم من مشاركة بعضهن البعض كل شيء؛ لكن لكل واحدة منهن صراعاتها وأسرارها الخاصة وحلمها الذي تحاول تحقيقه بطريقة مختلفة، المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، ومن تأليف يحيى الفاندي وعدنان موحجة، وبطولة سلوى زرهان، وحنان الخضر، وعبد الله ديدان، وساندية تاج الدين، وناصر أقباب، وسلمى كمال.

فيلم “ Muhammad Ali the Greates”

وتعرض المنصة أيضًا Muhammad Ali the Greatest وهو فيلم وثائقي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وهو فيلم سيرة ذاتية يستكشف حياة أعظم رمز للملاكمة محمد علي، وذلك من خلال روايات المقربين منه ورؤى الخبراء، حيث يتعرف الجمهور على هذه الأسطورة التي لم يعرف طموحها حدودًا.