نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكسبو 2030.. هاني فرحات: منبهر باستقبال الزعماء والجمهور لما قدمته من مقطوعات موسيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاح ساحق حققه الموسيقار العالمي هاني فرحات بحفل "رسالة سلام من السعودية للعالم"، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وأقيم بتكليف من الهيئة الملكية المشرفة على إكسبو 2030 وشارك فيه عازفين من مختلف قارات العالم

الحفل أقيم في hangar y بباريس، وسط حضور ضخم من رؤساء وزراء أوربا وسياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

ما هي ردود الأفعال حول موسيقى هاني فرحات؟

أبدى الجميع إعجابهم الشديد بالحفل وبموسيقى هاني فرحات الذي أبهر الحضور بشكل غير عادي وكان التفاعل أسطوري حيث حرص الوزراء والسياسيين الحاضرين على التقاط الصور مع هاني فرحات بعد أداؤه وموسيقاه المبهرة عقب الحفل.

ماذا قدم هاني فرحات في حفل رسالة سلام من السعودية للعالم؟

هاني فرحات قدم العديد من المقطوعات الموسيقية عن السلام بمزج شرقي ساحر ومتميز وأبهر الجمهور برائعة مايكل جاكسون( earth song) بالإضافة لمقطوعات أخرى.

هاني فرحات أكد أن التفاعل والإبهار الذي لمسه من الجمهور يؤكد أن الرسالة وصلت بقوة ولم يقتصر النجاح على حضور الحفل بل على الصحافة والإعلام العالمي الذي حضر للتغطية وسيكون هناك رد فعل كبير في صحف وقنوات عالمية عن الحفل ونجاحه ورسالة السلام الهامة التي وصلت بالموسيقى.