نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز:" نماذج السوشيال ميديا غيرت تفكير الجيل الجديد وجعلته يتسول الفلوس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان وليد فواز، أن الجيل الجديد، من الشباي أصبح يستسهل العمل من خلال منصات السوشيال ميديا، ولذلك لسهولة كسب الأموال دون تعب.

وأضاف وليد فواز خلال لقائه مع برنامج it’s show time، أن هناك نماذج احترفت وأصبحت تظهر على العديد من التطبيقات، لكي تتتسول الأموال، فهؤلاء يرون أن هناك أرباحًا سريعة تأتي من السوشيال فلماذا يقبلون على العمل.

من هم أبطال مسلسل “صوت وصورة”؟



ومسلسل “صوت وصورة” يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل “صوت وصورة”



ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري