نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزوج مرتين وتعرض للضرب في لبنان.. مالا تعرفه عن مكسيم خليل بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم النجم السوري مكسيم خليل بعيد ميلاده الـ45، وهو من أبرز نجوم الدراما السورية وأكثرهم وسامة، ويستعرض "دوت الخليج الفني" أبرز المحطات من حياته.



ولد مكسيم لأب سوري، وأم روسية، والده هو الدكتور هاني خليل، سياسي وباحث في الإستراتيجية العسكرية، ووالدته هي المخرجة الراحلة ستيلا خليل التي كانت مثله الأعلى في الحياة وكان مقربًا منها كثيرًا.



طفولة مكسيم خليل

منذ طفولته وهو يتميز بملامحه الأوروبية الجذابة، وكان يحرص دائما على مشاركة الكثير من صوره في مرحلة الطفولة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وكانت انطلاقته عام 1998، حيث عمل كمساعد مخرج، لمدة سنتين وكان في هذه المرحلة يقوم بأداء أدوار صغيرة تُسند إليه في نفس العمل مثل مسلسل "الشوكة السوداء"، مسلسل "البحر أيوب"، ومسلسل "الفوارس"، ثم تفرغ للتمثيل في عام 2000 بدأ مشواره الفني وقدم العديد من الأعمال.

أعمال شارك بها مكسيم خليل

قدم "خليل" أدوارا مع أهم نجوم سوريا والعالم العربي، ومن الأعمال التي شارك بها، "جريمة بلا نهاية"، "زمن الخوف"، "ممرات ضيقة"، "الشك"، "جريمة بلا نهاية"، "صدق وعده"، "أولاد القيمرية"، "أصعب قرار"، "على قيد الحياة"، "حكم العدالة"، "هيك أتجوزنا"، "زمن العار"، مسلسل " روبي"، "ليلة"، "صانع الأحلام، "رقصة المطر "، "أبتسم أيها الجينرال".



زيجات فى حياة مكسيم خليل

تزوج مكسيم مرتين الأولى من الفنانة يارا خليل، وتم الإنفصال عنها، ثم تزوج مرة ثانية من الفنانة سوسن أرشيد، وأنجب منها ولدين هما جاد، ولوكس.

وإلى جانب كونه ممثلًا بارعًا يتميز مكسيم في حياته الزوجية بالرومانسية والتفاهم مع زوجته النجمة سوسن أرشيد، أما عن علاقته بأولاده والحياة العائلية التي يعيشها، فهو أب مثالي لأولاده تربطه بهم علاقة قوية وصداقة متينة.

مكسيم خليل يتعرض للضرب في لبنان

تعرض مكسيم للضرب في لبنان بسبب موقفه السياسي من قبل الموالين لأحد الأحزاب اللبنانية المؤيدة للأسد، ورغم ذلك فهو يشعر بالأمان في لبنان وفقا لما ذكره في تصريحات له.

وأعلن أن سبب استقراره في بيروت مع عائلته هو بسبب تعرضه للتهديد من قبل موالين للنظام السوري وبعض القوات الأمنية، وأشار إلى أنّه شارك في إحدى المظاهرات في الشارع وكانت في أسبوع شهداء اللاذقية.