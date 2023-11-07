نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي وصبا مبارك يلتقيان مجددًا في مسلسل "220 يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة صبا مبارك مع النجم كريم فهمي في عمل جديد يحمل اسم" 220 يوم"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، وبدء الثنائي في التحضيرات والتجهيزات للمسلسل، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.



ما هي أحدث أعمال صبا مبارك؟

شاركت الفنانة صبا مبارك في مسلسل "ليلة السقوط" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو من بطولة: طارق لطفي، باسم ياخور،كنده حنا، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر،وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر،واخراج ناجي طعمي.



كما تنتظر صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بين السطور"،ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج،علي الطيب،وآخرون من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.



ما هي آخر أعمال كريم فهمي؟

ظهر الفنان كريم فهمي كضيف شرف في أكثر من عمل في رمضان الماضي وهم مسلسل "الكتيبة 101"، وهو بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وآخرون من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، كما شارك أيضًا في مسلسل "سره الباتع" كضيف شرف، ومسلسل "سره الباتع" كان التجربة الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وآخرون من النجوم.

ما هي أحدث أعمال كريم فهمي؟

كما يستعد كريم فهمي لبدء تصوير جزء جديد من مسلسل "حكايات بنات"، من إنتاج طارق الجنايني، وسوف يتم الإعلان عن موعد بداية التصوير في الفترة القادمة.



أما في السينما يواصل الفنان كريم فهمي التحضيرات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه في البطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج أحمد السبكي.