نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع لبرنامج it’s show time: "رضوى" لمست كل ست مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة حنان مطاوع؛ أن شخصية رضوى، موجودة في الشارع المصري، وهي موجودة في أي مكان سواء في الميكروباص وفي أي مصلحة حكومية وغيرها.

تصريحات حنان مطاوع



وأضافت حنان مطاوع خلال لقائها مع Cbc برنامج it’s show time، أنها كانت حريصة بأن يكون شكلها مثل جميع السيدات دون "ميك أب" ولا تكن ملفتة لكي تكون متناسبه مع النسيج العام للشارع.

وعن التشابه بينها وبين رضوى قالت حنان: هي أبسط بكتير، ولكن ليست شبهي فأنا صاحبة طموح وأفكار ولدي روح المغامرة عكسها تمامًا.

أبطال مسلسل “صوت وصورة”



ومسلسل "صوت وصورة" يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل “صوت وصورة”



ويتم عرض مسلسل “صوت وصورة” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.