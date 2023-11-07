لهذا السبب.. محمد أنور يثير الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد أنور، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، وذلك بعد تعاقده على فيلم “جوازة توكسيك”، من بطولة الفنانة ليلى علوي، من المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية.

من هم نجوم فيلم “جوازة توكسيك”؟

ويشارك في بطولة فيلم “جوازة توكسيك”، كل من ليلى علوي، محمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، ونانسي صلاح.

ما هي آخر أعمال محمد أنور؟

يشار إلى أن محمد أنور شارك مؤخرا في السينما، ضمن أبطال فيلم “مستر إكس” من بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، إلى جانب فيلم “البعبع»” من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبد الرحمن، وباسم سمرة.

محمد أنور يثير الجدل

يذكر أن محمد أنور قد أثار الجدل في الأيام الماضية وذلك بعد انضمامه لـ مسرحية “زواج اصطناعي” كبديل للفنان محمد سلام، حيث أن الأخير هو السبب في إثارة كل هذا الجدل، وذلك بعدما كشف احتواء المسرحية على عروض رقص وغناء وغيرها، وهذا غير مناسب للظروف الحالية التي يتعرض فيها أشقائنا في فلسطين وغزة بالتحديد للقتل اليومي للمدنين والأطفال والنساء، لذا لا يتناسب توقيت إقامة موسم الرياض مع هذه الأحداث لذا اعتذر عن المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي".