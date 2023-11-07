نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا يظهر سيد رجب خلال أحداث فيلم "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان سيد رجب، حاليًا في فيلم جديد بعنوان “مقسوم”، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، من المقرر عرضه في خلال الفترة المقبلة، حيث بدء صناع الفيلم تصوير مشاهده الشهر الماضي.



ما هي أحداث فيلم "مقسوم"؟

ينتمي فيلم "مقسوم" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تجسد النجمة ليلى علوي شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

من هم أبطال فيلم "مقسوم"؟

يضم فيلم "مقسوم" عدد من الفنانين منهم: ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



ما هي أخر أعمال الفنان سيد رجب؟

يعتبر فيلم "19 ب "آخر أعمال الفنان سيد رجب في السينما، حيث تم عرضه في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار المهرجان، وهم: جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.



ما هي أحداث فيلم “19 ب"؟

تدور أحداث فيلم “19 ب" حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.



من هم أبطال فيلم “19 ب"؟

فيلم "19 ب" بطولة: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وانتهى أيضًا سيد رجب من تصوير مشاهد فيلم "أنا وابن خالتي" وهو مقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة بدور العرض السينمائي.

ما هي أحداث فيلم "أنا وابن خالتي"؟

تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟

فيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة: هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.