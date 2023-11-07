نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تكثيف عدد ساعات تصوير مسلسل "العودة" لشريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده في مسلسل "العودة" في الفترة الحالية بمحافظة الأقصر، وقام صناع العمل بجهود مكثفة وزيادة ساعات التصوير للانتهاء من تصوير المسلسل خلال منتصف نوفمبر؛ لكي يتفرغ "سلامة" لبدء تصوير مسلسل "كامل العدد 2"، حيث من المقرر أن يدخل فريق العمل بلاتوه التصوير خلال الأيام المقبلة.

ولم يتم تحديد موعد عرض مسلسل " العودة" حتى الآن، ولكن يواصل صناع العمل الانتهاء منة استعدادًا لعرضه خلال الشهور المقبلة.



من هم أبطال مسلسل "العودة"؟

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، هاجر الشرنوبي، حمزه العيلي، عصام السقا، ولاء الشريف، أحمد والي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



قصة مسلسل "العودة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، والعمل مكون 30 حلقة.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

ويعد مسلسل "ورق التوت" هو آخر أعمال شريف سلامة، حيث يتم عرضه حاليًا على شاشات التلفزيون، ويشارك في بطولة المسلسل آية سليم، ثراء جبيل، صفاء جلال، خالد أنور، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.