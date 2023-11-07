تفاصيل شخصية بسنت شوقي في مسلسل " العودة "

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة بسنت شوقي حاليًا في مسلسل “ العودة ”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى واذاعته على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية بسنت شوقي في مسلسل “العودة”

تجسد بسنت شوقي خلال أحداث العمل شخصية سيدة مطلقة ولديها ابن وتعمل رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتكشف الأحداث المواقف التي تواجهها كسيدة مطلقة وبسبب ترأسها منصب غير معتاد على السيدات فى الصعيد.

نجوم مسلسل “العودة”

مسلسل "العودة" بطولة كل من شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخي، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

تفاصيل شخصية بسنت شوقي في فيلم "السيستم"

من ناحية أخرى، تشارك بسنت شوقي في فيلم “ السيستم ” وتصور حاليًا المشاهد الأخيرة، وتجسد فيه شخصية "عائشة" وهي فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها، ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، نسرين طافش، محمد على رزق، وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

ما هي آخر أعمال بسنت شوقي؟

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".