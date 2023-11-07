نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدقي صخر: لطفي عبود محامي عقر ولكن عنده إيمان بالعدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان صدقي صخر، أن شخصية لطفي عبود عبارة عن محامي من الشارع، وله شخصيته وتركيبته الخاصة فهو إنسان وأب له طفل، ويمتلك منزل في الريف.

تصريحات صدقي صخر

وأضاف صدقي صخر خلال لقائه مع Cbc في برنامج it’s show time، ان لطفي عبود ليس شخص يمارس مهنة المحاماة، ولكنه يرى أن العدل أساس الملك، وعندما يرى أنه ليس هناك عدالة يتوقف عن العمل.

أبطال مسلسل “صوت وصورة”



ومسلسل “صوت وصورة” يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة



ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري