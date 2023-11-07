نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هشام الجخ يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الشاعر هشام الجخ، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد لقاءه في برنامج “ الحكاية ” مع الاعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة mbc مصر.

ماذا قال هشام الجخ عن فلسطين والمؤامرة الإسرائيلية؟

قال الشاعر هشام الجخ، إنّ مؤامرة إسرائيلية نجحت في تقسيم حديث الشعوب العربية عن فلسطين، وذلك بين الحديث عن رام الله والضفة الغربية من ناحية، وغزة من ناحية أخرى، وكأنهما منفصلان، وأضاف: “إحنا بنقول رجالة غزة كتير.. محتاجين نقول رجالة فلسطين”.

رسالة هشام الجخ للفلسطينيين

وجه هشام الجخ رسالة للفلسطينيين قائلًا: “أنتم على رأسنا وإحنا شايفينكم وتربينا على إننا بنشوفكم”، وروى أنه في الإذاعة المدرسية وقت أن كان طالبا في المدرسة، لم تكن النشرة تخلو من خبرٍ عن فلسطين.

وتابع: "إحنا تربينا عليكم وعارفينكم.. أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن الجيل بتاعي بالكامل".

وقوف المصريين بجانب الفلسطينيين

وأشار إلى احتشاد ملايين المصريين في الميادين في 20 أكتوبر الماضي، دعما للفلسطينيين وللمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وختم رسالته، بأن الشعب الفلسطيني رفع رؤوس العرب، محذرًا من شائعات ومحاولات لصناعة الفتنة تثيرها اللجان الإلكترونية في محاولة للإيقاع بين الشعبين المصري والفلسطيني.

ما هي آخر أعمال هشام الجخ؟

يذكر أن هشام الجخ شارك في مسلسل “سره الباتع”، الذي عرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، وجسد خلاله شخصية “صابر”، أحد الفلاحيين اللذيين قتلوا غدرًا دفاعًا عن أرضهم ضد الاحتلال الفرنسي.