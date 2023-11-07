نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مول التليفون يحصل على عرضه العالمي الأول في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفيلم المغربي القصير مول التليفون للمخرج حمزة عاطفي عرضه العالمي الأول في موطنه ضمن فعاليات النسخة الـ23 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة (27 أكتوبر/تشرين الأول - 4 نوفمبر/تشرين الثاني)، حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ويُعرض يوم الأربعاء 1 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً في سينما روكسي.

ما هي أحداث فيلم "مول التليفون"؟

يدور الفيلم حول جليل، موظف نال الإرهاق منه، يريد الانتقام لوالدته وتطهير حيه من رنين الهاتف المزعج، فيتحول إلى "مدمر الهواتف"، ويقود عملية ثأر شرسة ضد شركات الاتصالات.

من هم أبطال فيلم "مول التليفون"؟

مول التليفون من تأليف وإخراج حمزة عاطفي، وإنتاج سيليو إدريسي، المهدي أمسروي، توفيق رئيس (Caestus Films)، وبطولة عزيز حطّاب، ساندي أبو تاج الدين، تصوير سيلفيان ردوريجيز، مونتاج فاطمة الزهراء لينبوي، بينما تتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات عالميًا، وكان الفيلم قد حصل على منحة من المركز السينمائي المغربي.