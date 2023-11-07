نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورال "سلام" ببيت السحيمي.. الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل حفلًا غنائيًا لكورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.

حفل غنائي لكورال السلام



يقدم الكورال العديد من الأغنيات منها اغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر،" ٥٠ سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين. بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل، كما يتضمن الحفل إلقاء شعري درامي لمجموعة من شباب الكورال.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.