انت الان تتابع خبر أصيب الجمهور العربي بعد كشف حقيقة رفض الفنانة الراحلة هياتم جميع الاغراءات التي قدم لها حاكم عربي للزواج منه. صفحات فنية اعادت الحديث عن هذا الأمر، بعدما تم كشف صندوق اسرار الفنانة الراحلة هياتم...والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هياتم هو الإسم الفني لها وليس الحقيقي، فإسمها في شهادة الميلاد هو "سهير حسن أحمد" من مواليد محافظة الإسكندرية يوم 22 يوليو لعام 1948.

دخلت هياتم لعالم التمثيل من منتصف السبعينات من القرن الماضي، فشاركت في عدة أفلام سينمائية مثل "ليلة حب أخيرة، الحسناء واللص، العمالقة".

وعن مسابقة ملكة جمال الشواطئ التي ربحت فيها، فقد اشتركت فيها بمحض الصدفة، وذلك عندما كانت تجلس على إحدى الشواطئ، وخلال هذا التوقيت كان هناك مجموعة من المخرجين السينمائيين ينظمون للمسابقة وقد اشتركت وربحت فيها، وعرض عليها أحد المخرجين المشاركة في التمثيل بعد ذلك، وبدأت من مسرح "سيد درويش".

شاركت الفنانة الراحلة في أعمال أخرى تسببت في إحداث نقلة فنية لها، وخاصة من فيلم "غريب في بيتي" عندما لعبت دور المرأة اللعوب لإيقاع "شحاتة أبو كف"، كما شاركت في "الرغبة، البنات عايزة إيه، وراء الشمس" وتواليت الأعمال الفنية بعد ذلك والتي كان آخرها في مسلسل "ساحرة الجنوب" بالاشتراك مع الفنانة "حورية فرغلي" وكذلك فيلم "يوم ملوش لزمة" مع الفنان"محمد هنيدي".

تزوجت الفنانة الراحلة هياتم ثلاث مرات وكانت كل زيجة مستمرة لفترة طويلة، ولكن لا يعرف هوية من تزوجتهم حتى الآن، سوى شخص واحد وهو لاعب نادي الزمالك السابق "محمود الخواجة".

كان الزواج الأول لهياتم تقليدياً عن طريق الأسرة، ورفضت الفنانة الإنجاب لأنها كانت تولي فنها الإهتمام الأكبر، وكانت تعتبر أبناء إخوتها أبناءها، حيث صرحت في هذا الشأن قائلة "حسيت إني هظلم الطفل ومش هعرف أهتم بيه بسبب انشغالي بالتمثيل".

حكاية رفضها الزواج من حاكم عربي

وعن هذه القصة كانت قد صرحت في إحدى لقاءاتها أنها رفضت عرض زواج تقدم به حاكم عربي بارز، رافضة ذكر اسمه بعد أن قدم لها هدايا قيمة مثل قصر في جنيف عاصمة سويسرا، وفيلا في لبنان، ولكن اشترط عليها اعتزال الفن، الأمر الذي جعلها ترفض الزواج منه.