أخذت عقول الشباب في زمانها .. ممثلة مصرية شهيرة تطلقت من جميع ازواجها التي تزوجت بهم.. ما طلبوه منها صادم!!

الرياض - محمد الاطلسي - نيللي من أشهر النجمات في الوسط الفني، حيث اشتهرت بتقديم العديد من الأعمال السينمائية. ومع ذلك، فإن شهرتها الحقيقية جاءت من خلال تقديمها لفوازير رمضان. يعود آخر عمل فني لنيللي إلى عام 2002، حيث شاركت في مسلسل “آلو رابع مرة” إلى جانب النجم مصطفى فهمي والفنانة الراحلة شويكار.

رغم شهرة الفنانة نيللي، فإن حظها في الحب والزواج لم يكن جيدًا على الإطلاق، وفي حوار مع إحدى المجلات الفنية، صرحت بأنها تفضل الزواج من الرجل الذي تشعر بالحب والسعادة معه

تزوجت نيللي أكثر من مرة، حيث كان الأول من المخرج حسام الدين مصطفى الذي أخرج لها العديد من الأفلام، وكان الزواج تتويجاً لقصة حب، ولكنه انتهى بالطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، بسبب رغبة حسام الملحة في اعتزالها الفن.

بعد الطلاق، وقعت نيللي في حب الملحن “مودي الإمام” وقررا الزواج، لكنه طلب منها منذ ليلة الزفاف التوقف عن العمل والاعتزال، فرفضت هذا الشرط وانتهت بالطلاق للمرة الثانية.

تزوجت نيللي بعد ذلك من خارج الوسط الفني، أولهما كان من المنتج عادل حسني، ثم تزوجت من رجل الأعمال خالد بركات، ولكن الزواج انتهى بالفشل بسبب رغبة أزواجها في إقناعها بترك الفن والاعتزال. وفي حديثها مع مجلة الجزيرة عام 2005، نفت نيللي شائعات زواجها من بعض المشاهير مثل محرم فؤاد ويوسف منصور الذي قدمت معه عدة أعمال فنية.