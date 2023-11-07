بسبب مسرحية "زواج اصطناعي".. صلاح الجهيني يهاجم كاملة أبو ذكري

القاهرة - محمد ابراهيم -

رد السيناريست ومنتج مسرحية زواج اصطناعي صلاح الجهيني في رسالة نارية، على انتقاد المخرجة كاملة أبو ذكري، لمسرحية “زواج إصطناعي”، بسبب توقيت عرضها الغير مناسب مع أحداث طوفان الأقصى والمجازر التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.



ما هو رد السيناريست صلاح الجهيني على المخرجة كاملة أبو ذكرى؟

كتب السيناريست صلاح الجهيني منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: "من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل، من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه".

وتابع صلاح الجهيني: "كان شيء مؤسف جدًا لما الناس هاجمت مسلسل، قبل ما تشوفه لمجرد إن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش، ولكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي الأستاذة كاملة أبو ذكري، قررت تهاجم عمل فني وتتهمه أنه اتكتب واتنفذ في 3 أيام دون ما تشوف منه أي مشهد، متجاهلة مجهود أكتر من 60 شخص اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم".

واختتم: "أستاذة كاملة، أنا مقدر موقفك السياسي والإنساني، ولكن يؤسفني أقول لحضرتك إنك جرحتي عدد كبير من الفنانين والشباب المجتهد، اللي بيعتبروا حضرتك قدوة ليهم دون وجه حق".



ما هي الرسالة النارية التي وجهتها كاملة أبو ذكرى لبيومي فؤاد؟



وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد هاجمت الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد موقفه في موسم الرياض بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" والذي اعتبره البعض استفزازًا للجمهور وسط الأحداث المأسوية التي يمر بها ضحايا قطاع غزة،وكتبت «أبو ذكري» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".



وتابعت: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي، ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي، وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله، وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة. إنتم آخر ناس تتكلموا عنه".