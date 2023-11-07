عودة مسرحية "الحفيد" في موسمها الرابع على المسرح القومي بالعتبة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت إدارة المسرح القومي، عن موعد عودة عرض مسرحية "الحفيد" في موسمها الرابع، بعد فترة توقف بسبب الأزمة التي نشبت بين عدد من أبطال العرض وعلى رأسهم الفنانة لوسي.

متى سوف يبدأ العرض المسرحي “الحفيد”؟



ومن المقرر أن تبدأ العروض ابتداءً من يوم السبت 11 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، لمديرة الفنان أيمن الشيوي.



العرض المسرحي بعنوان "الحفيد" من تأليف الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وإعداد وإخراج يوسف المنصور، ويشارك في البطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم المسرح القومي.



ما هي أسعار تذاكر مسرحية "الحفيد"؟

و تتراوح أسعار التذاكر بين 60 و80 و110 جنيه، ويمكن حجز التذاكر من المسرح مباشرة، ولا يتوفر حجز عبر الإنترنت.