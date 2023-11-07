حكاية "روحي فيك" تتصدر تريند "جوجل".. بعد عرض الحلقة الثانية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحقق حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاح كبير منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

تفاصيل الحلقة الثانية حكاية "روحي فيك"

ودخلت الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" الذى تم عرضها مساء أمس، ضمن قائمة التريند على محرك البحث ب "جوجل"، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

حيث نالت الحلقة الثانية على إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل استثنائى من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الأثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولا سيما أيضًا إلى جودة التصوير وأختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

أحداث حكاية “روحي فيك”

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

مواعيد حكاية روحى فيك

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

نجوم حكاية روحى فيك

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.