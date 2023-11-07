بعد الاعلان عن تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح..تعرف على المخرجة التونسية دليلة مفتاحي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تكريم الفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك خلال الدورة الجديدة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

من هي المخرجة دليلة مفتاحي؟

الفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، كانت تجربة الاحتراف الأولى لها مع الفرقة القارة بجندوبة، وكان ذلك عام 1978، ثم انتقلت إلى المسرح الوطني التونسي مع المنصف السويسي، ثم توالت التجارب مع المسرح العضوي ومع رجاء فرحات في الحمامات والفرقة البلدية، وبعض الشركات الخاصة، وقدمت العديد من المسرحيات منها "النار تخلف الرماد، وشجاعة عنتر، ودار حجر، وعطامرين، وشهرزاد لله النساء، وماذا لو مات ظلي"، إلى جانب أنها قدمت تجارب عديد بالسينما والتليفزيون أيضًا.

نبذة عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

من المقرر انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام والناقد والكاتب الدكتور سيد الإمام والدكتورة سكينة مراد من الكويت.