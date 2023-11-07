انت الان تتابع خبر سرّ الزيارات الليلة لـ هنا الزاهد لهذه الصيدلية انكشف أخيراَ.. هذا ما اكتشفه سكّان الحيّ !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية رصد سكان حي 6 أكتوبر في مدينة القاهرة تواجد الفنانة الشابة هنا الزاهد بشكل شبه دائم داخل صيدلية سيما في فترات الليل ما دفع عدداً كبيراً منهم للاستفسار عن السبب.

ووفقاً لوسائل إعلامٍ مصرية فإن سكان الحي اكتشفوا أن سبب تواجد الفنانة في الصيدلية التي تمتلكها صديقة لها هي مرورها بفترة تدريب مكثف على يد صديقتها كما أنها تواظب على زيارة صيدليات أخرى.

ويهدف التدريب لمعرفة كافة المصطلحات التي تستخدم في ذلك المجال وذلك حتى تتعلم أسرار مهنة الطبيبة الصيدلانية التي تجسدها في مسلسل "إقامة جبرية".

جدير بالذكر أن الفنانة تجسد هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية" دور فتاة تتخرج في كلية الصيدلة وتعمل في إحدى الصيدليات لكنها تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

والحقيقة أن المسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وصابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

هذا وتواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد فترة من التوقف.. من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد.. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.