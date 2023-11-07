انت الان تتابع خبر ابنة جورجينا «ملكة جمال الكون» تسرق الأنظار والجمهور مصدوم من جمالها: "معقولة هذه بنتها"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية تهتم بأخبار المشاهير صورة للفنان وليد توفيق بجانب إبنته نورهان من زوجته جورجينا ملحة جمال الكون

وتناقل المتابعين الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات من الجمهور التي تشيد بجمال ابنه الفنانة كم أكد الجمهور بأن نورهان أجمل من والدتها بكثير.وقد تزوج النجم وليد توفيق وجورجينا رزق ملكة جمال الكون وكان زواجهم حديث التسعينات وسط تخمينات بأن الزواج تم عرفيا قبل الإعلان الرسمي، وأنها كانت زوجة صديقه المتوفي وتلك الأقاويل التي ظلت تطارد علاقاتهما.

وجورجينا هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية، حصلت على لقبي ملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971، وتنحدر من عائلة مسيحية مارونية لبنانية، من والد لبناني ووالدة مجرية.

الجدير بالذكر أن لوليد توفيق من جورجينا ولد وبنت «الوليد ونورهان»، ولها من زوجها السابق الفلسطيني على حسن سلامة ابنهما «علي»، والذي يعتبره وليد توفيق ابنه الأكبر.