نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيلم "بلوموندو" في مصر والسعودية ودول الخليج ١٥ نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رويال صن سامر المحضر الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرض العمل في دور السينما، حيث تقرر أن يكون يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر موعدًا لعرض الفيلم.

من هم أبطال فيلم “بلوموندو”؟

يشار إلى آن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

أحداث فيلم “بلوموندو”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.