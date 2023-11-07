نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. حفيد طه حسين يكشف أسرار جديدة عن عميد الأدب العربي مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي يوم غد الأربعاء، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، المهندس حسن محمد حسن الزيات حفيد طه حسين، في حلقة خاصة تحتفى فيها بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

تفاصيل وأسرار خاصة من حياة طه حسين

يكشف حفيد طه حسين خلال الحلقة عن تفاصيل وأسرار خاصة من حياة عميد الأدب العربي، كما يتحدث عن جوانب إنسانية لا يعرفها أحد فى حياة جده وعن أبرز المعارك التى خاضها.

كواليس أزمة نقل مقبرة طه حسين

خلال الحلقة يروي حفيد عميد الأدب العربي كواليس أزمة نقل مقبرة جده، وموقف أسرته من الاشاعات التى ترددت حول هذا الأمر، كما يتطرق إلى غرام طه حسين باللغة العربية وكيف كان يتعامل معها كأنها كائن حي، وحرصه على تعليم أبنائه وأحفاده اللغة العربية وحتى الحكايات والحواديت التى كان يقصها عليهم كان يلقيها باللغة العربية.



إثارة الجدل حول طه حسين

كان للعميد طه حسين العديد من المواقف التي أثارت الجدل حوله فترات طويلة إلى الآن، فهو من أبرز شخصيات الفكر الأدبي المصري، لذا كان مادة دسمة للدراما والسينما، ليس فقط بأعماله التي تحولت إلى أعمال سينمائية ومسرحية، بل سيرته الذاتية كانت مادة جاذبة للكتاب.