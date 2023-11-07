نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشاركة نجوم الفن في موسم الرياض الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة يوم 28 أكتوبر الماضي، ومازالت فعالياته مستمرة حتى يوم 28 مارس 2024 ويشارك فيه عدد كبير من النجوم بعروض مسرحية، وعلى هذا الصدد تستعرض أبرز النجوم والعروض.

مسرحية "ملك والشاطر"

يلتقي النجمان أحمد عز ويسرا في بطولة مسرحية تحت عنوان "ملك والشاطر"، وتدور أحداثها حول "الشاطر حسن " الذي يخوض مغامرة كبري للحصول على السعسع الأسود " وهو المهر الذي طلبته الملكة ست الكل" لكي يتزوج من شقيقيتها.

مسرحية “الصندوق الأحمر”

بعد غياب سنوات عديدة تعود النجمة ليلى علوى لخشبة المسرح بمسرحية “الصندوق الأحمر”، حيث تجسد فيها دور طبيبة أمراض نفسية تدعي فريدة " وتواجه مشاكل كثيرة، خلال مشوراها المهني.تتعاون النجمة هالة صدقي مع النجم عمرو عبد الجليل في بطولة مسرحية "صوابع زينب" كما يشارك في البطولة كل من محمد رضوان ومحمد أسامة الشهير بـ أوس أوس" ومصطفي حجاج، ومنة فضالي.

وبدأ عرض مسرحية زواج اصطناعي للنجمة مي عز الدين والنجم محمد أنور، وتدور أحدثها حول شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما ويضطران اللجواء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثه، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في الزواج.

مسرحية “السندباد”

ويشارك النجم كريم عبد العزيز بشخصية عمر أبو الهول في مسرحية "السندباد" الذي يهرب من المعلم سنوسي، ليجد نفسه في مقبرة قديمة وفيها سلسلة سحرية، تعود به إلى زمن سندباد.

مسرحية " رمضان سكول ميوزيكال"

وشارك النجم محمد هنيدي في موسم الرياض بمسرحية تحمل اسم " رمضان سكول ميوزيكال" وهي مستوحاة من شخصية رمضان بمروك أبو العلمين، حيث يعود رمضان بعد سنوات إلى إدارة المدرسة وهنا يواجه رمضان مواقف كوميدية.

وبشخصية اللمبي يشارك الفنان محمد سعد في موسم الرياض من خلال مسرحية تحمل اسم "على بابا" ويشارك في البطولة كل من سامي مغاوري، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو"، وتدور الأحداث حول ميكيانيكي سيارات اسمه "على بابا " ينتقل لعالم آخر وزمان آخر.

تتعاون النجمة هنا الزاهد مع النجم أحمد السعدني ويشاركهما البطولة حسين فهمي، ومحمد عبد الرحمن وشيرين، وتدور الأحداث حول معركة ما بين "حميد" وزوجته "شاهينوز"، فيحاربان بعضهما لكي تتزوج ابنتهما من اختاره هو، بين "نوفل" الساذج الخام الذي لم يعرف الحب إلا لجوجو، و"سلفادور" ابن العائلة الارستقراطية.

مسرحية “ عروسة من جهة إلكترونية”

وتشارك النجمة درة النجم أحمد عيد بطولة مسرحية “ عروسة من جهة إلكترونية”، كما يشارك في البطولة كل من النجم محمد ثروت، وبدرية طلبة، وياسر الطوبجي، وصلاح الدالي، وتدور الأحداث حول إحدى الشركات الكبرى في تصنيع أجهزة التبريد، تختار "حسن" لإجراء تجربة زواج من "حنان" امرأة إلكترونية، لشهر واحد فقط، مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر، تُصر الشركة على استردادها، ولكنه يكتشف أنه وقع في حبها، ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها.

وتشارك النجمة أمينة خليل في بطولة مسرحية "سنات شات" مع كل من النجم مصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن وتدور أحداثها حول "سيد الفيل" تاجر كبير، لديه ابنتان، يهتمان بالتريند والموضة والمظاهر الخداعة، فيحاول أنّ يزوجهما من رجلين محترمين، ولكن تفشل محاولاته، ليدبر لهما خطة مستغلا نفس سلاحهما "السوشيال ميديا"، ليعيد تربيتهما من جديد.

أبطال مسرحية “سناب شات”

يشارك كل من النجم عمرو يوسف، وريم مصطفي ومصطفى خاطر، وتارا عماد، وعلاء مرسي، ومحمد شاهين، بطولة مسرحية "قصة حياة أمي " وتدور أحداثها حول مجموعة من الأشقاء يعمل كل منهم في بلد مختلف عن الآخر، وبعد فشل محاولات الوالدين في لم شملهم، تُدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد.

تفاصيل مسرحية “شحاتين أكاديمي”

كما ستنطلق مسرحية "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي، وآيتن عامر، وميريهان حسين، ودياب، ومحمود الليثي، تدور الأحداث حول "شحتة الفنجري" الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين، وتشاركه في العمل ابنته "سوسو" المتيمة بالسينما والتمثيل، مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها، حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل، ليصاب والدها بصدمة، ويحاربها بكل الطرق، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

ويجتمع الثنائي النجمة إيمي سمير غانم مع النجم حسن الرداد في مسرحية "التلفزيون"، وتدور الأحداث، حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول.