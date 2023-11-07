الفنان محمد عساف يعبر عن استيائه من موقف الوطن العربي والعالم تجاه الوحشية الإسرائيلية ضد غزة

الرياض - محمد الاطلسي - عبر المطرب الفلسطيني محمد عساف، عن شدة استيائه، بسبب تواصل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وموقف الوطن العربي والعالم، وذلك بعد مرور 30 يومًا على طوفان الأقصى.

وكتب محمد عساف عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة إكس تويتر سابقًا: في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10000 إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولايزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة.

محمد عساف يفقد الاتصال بعائلته في غزة وكان قد أوضح محمد عساف، أنه فقد الاتصال بعائلته في غزة، حيث قال: انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين. الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع، نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي.

وأضاف عساف: لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت، وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، لم يبقي شيء على حاله، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر، قصفو المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيء، تغيرت الملامح، ولكن غزة لا زالت صابرة، رغم كل هذا الألم والدمار الكبير.

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