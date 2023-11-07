انت الان تتابع خبر أكبر بكثير من المنشور في السوشيال ميديا.. طارق الشناوي يأتي بالخبر اليقين بشأن أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رفض الناقد الفني طارق الشناوي التعليق على الأزمة الحالية بشأن تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي".

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة، ولقضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا.

وأضاف: "لا أريد الخوض في الأزمة المشتعلة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، لأن الأمر على السوشيال ميديا وصل لمرحلة سيئة جدا وشتائم وهتك أعراض".

وطالب "الشناوي"، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام، والخروج ببيان ليوضح ما إذا كان الممثل يتوقف في ظل الظروف الراهنة أم يقدم فنه؟ هل يشارك في أعمال وطنية أو موضوعات أخرى؟ ومن الممكن توجيه جزء من عائدات بعض الأعمال الترفيهية لدعم الضحايا وهذا هو الأهم في الوقت الراهن.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن النقابة لابد أن يكون له دور فيما يشهده الوسط حاليا.

وكان بيومي فؤاد قد عبر عن استيائه من حملات الهجوم التي يتعرض لها وزملائه المشاركين في موسم الرياض لهذا العام وسط الأحداث المأساوية.

وفي مقطع فيديو من مسرحية "زواج اصطناعي" التي يشارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض قال بيومي فؤاد: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا ... احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا".

وأضاف بيومي فؤاد: "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".