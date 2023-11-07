انت الان تتابع خبر بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. عندما سألوا نبيل الحلفاوي عن رأيه الصريح في بيومي فؤاد ففاجأهم بالرد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تصريحات الفنان المصري بيومي فؤد الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل، سألوا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن رأيه في بيوم فؤاد.

الفنان القدير تفاعل مع سؤال لأحد متابعيه طلب منه رأيه في بيومي فؤاد، بكل صراحة، خاصة بعد تصريح الأخير عن الفنان محمد سلام، على خلفية اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي".وقال الحلفاوي: "مهنتنا تخنلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لا تستطيع ممارستها بمفردك. ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا. إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة".

وتابع: "ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل. لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه أو إعجابا أو إنصافا".

وأضاف: "باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت فقط وبعيدا عن موضوع السؤال.. أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم".من

قال عقب عرض أحد ليالي مسرحية "زواج اصطناعي" عدة تصريحات بينها: "شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهوره في كل الدول، وشيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري أنا بشرف بلدي".

وأضاف بيومي، موجها حديثه لـ محمد سلام: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك.. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".