انت الان تتابع خبر خطأ "غبي" لـ سعاد حسني في فيلم صغيرة على الحب لم يلاحظه أحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كان فيلم صغيرة على الحب واحدا من الأفلام التي حدث فيها خطأ لم يلاحظه احدا، الفيلم جمع عمالقة الفن مثل رشدي أباظة وسعاد حسني وسمير غانم ونادية الجندي، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

على الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن بعد مرور 54 عاما إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.

ويظهر هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تظهر سعاد حسني في اللقطة الأولى وهي مبتلة تماما بالمياه خارج المنزل، بعد أن رمى عليها نور الدمرداش المياه ولكن بعد دخولها إلى المنزل مباشرة نفاجأ بأن ملابسها أصبحت مجففة!

ودارت أحداث الفيلم حول “كمال” مخرج تليفزيوني معروف، يبحث عن طفلة صغيرة للقيام ببطولة الاستعراض الجديد الذي يعمل عليه، ويعلن المخرج عن مسابقة لاختيار طفلة كبطلة للاستعراض المنتظر، وتقرر “سميحة” أن تتنكر في زي طفلة بدون علم خطيبها وعائلتها، وتنجح في اجتياز الاختبار، لكنها بالمقابل تقع في العديد من المفارقات الكوميدية.