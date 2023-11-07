نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. بيومي فؤاد الأكثر مشاركة في الأعمال الفنية عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان بيومي فؤاد تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بسبب مقطع فيديو له هاجم فيه الفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي تضامنًا مع أهالي غزة.

من هو بيومي فؤاد؟



ممثل مصري، ولد في القاهرة في 16 يونيو من عام 1965، تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، في قسم الإخراج. بدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل: (احكي يا شهر زاد، أسماء، 678). بالإضافة إلى أعمال تليفزيونية مثل: (أبواب الخوف، رقم مجهول، اسم مؤقت).

زادت شهرته مع مشاركته في مسلسل (الكبير قوي) بأجزائه الأربعة من عام 2010 إلى عام 2014. كما حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2013 بمشاركته في مسلسل (موجة حارة).

الأعمال الدرامية لبيومي فؤاد

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 وكان من بطولة يسرا، مايان السيد، آدم الشرقاوي، إيمان السيد، مصطفى عنبة وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل الجار للجار الجزء الثاني في الجزء الثاني، تستمر الخلافات والشجارات داخل عمارة الصفوة بسبب اختلاف الثقافات والعادات ما بين سكان العمارة حيث تضم العديد من السكان من جنسيات عربية مختلفة، من بطولة شيماء سيف، مرام علي، بيومي فؤاد، جيسي عبدو، إبراهيم السمان، وسام صباغ، ﺗﺄﻟﻴﻒ أسامة حسام الدين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد العزيز.



مسلسل الصندوق بدور د/ عبد الله والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وكان من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، كريم سرور، سماح أنور.

الكبير أوي الجزء السابع في دكتور ربيع وكان من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل جت سليمة في دور أبو الأنوف وكان من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر ومحمد ثروت ومايان السيد وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل جعفر العمدة في دور عاصم فودة وكان من بطولة محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، منذر رياحنة، وتأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني في دور صبيح والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 وشاركه في العمل سيد رجب، سلوى عثمان، ويزو، صبري فواز، سلوى خطاب، عمرو عبد العزيز، كريم عفيفي وعدد كبير من الفنانين.

الأعمال السينمائية

فيلم ابن الحاج أحمد بدور ضيف شرف بشخصيته الحقيقية: يتورط شاب يدعى أحمد يعمل بائعًا بمتجر بقالة والده في متاعب جمة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة (نبيلة) والتصدي للخطر معًا.

والفيلم من بطولة شيكو، رحمة أحمد فرج، سيد رجب، عايدة رياض، صبري فواز، هشام ماجد، سيناريو وحوار محمد المحمدي، تأليف أحمد محيي، إخراج معتز التوني.

فيلم إتنين للإيجار: إطار كوميدي، يبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، ميرهان حسين، إيمان السيد، ﺗﺄﻟﻴﻒ أسماء غازي، إخراج شادي علي.

فيلم أخي فوق الشجرة جسد والد علاء وبهاء: في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

والفيلم من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم

فيلم الخميس إللي جاي عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، إيمان السيد

فيلم الصف الأخير وكان من بطولة بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، أمجد عابد، نورا عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف محسن ومي زيادي، وإخراج شريف محسن.

العميل صفر (عبد اللطيف شداد الهمم) وكان من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، إسماعيل فرغلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ وائل عبد الله.

فيلم أنا لحبيبي وكان من بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم بعد الشر وكان من بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، محمد أسامة (أوس أوس)، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.